Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σήμερα Τετάρτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Βαθμιαία στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 01 έως 17 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 09 έως 21 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση τις πρωινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά.

'νεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30-11-2023

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα στα βόρεια αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε όλη τη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή ενίσχυση στα πελάγη τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και στα βορειοδυτικά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί παγετός. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 03 έως 16 βαθμούς (στα βορειοδυτικά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη), στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά από 05 έως 20 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 12 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.