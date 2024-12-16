Καιρός σήμερα: Βροχές σε Εύβοια, νότιο Αιγαίο και Κρήτη

Στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και το νότιο Αιγαίο που βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη. Τοπικές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα προβλέπει επίσης η ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα Δευτέρα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.



Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα νησιά του Αιγαίου τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη Χαλκιδική.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε η ορατότητα τοπικά θα είναι περιορισμένη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου -1 (μείον 1) έως 9 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, με λίγες τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια έως τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις Σποράδες 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες. Πιθανόν να χιονίσει για λίγο στην Πάρνηθα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα φτάσει τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά έως 18 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

