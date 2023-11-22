Στα δυτικά, τα νότια και τα βορειοανατολικά καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες (κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα). Από μεσημέρι τα φαινόμενα στα ανατολικά και στα νότια (κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια) τμήματα της Θράκης θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κατά διαστήματα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι, πρόσκαιρα ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το απόγευμα τοπικές βροχές και πιθανώς το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-11-2023

Άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σταματήσουν.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια και θα κυμανθεί από 09 έως 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

