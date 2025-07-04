Καιρός σήμερα: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΥ. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στην περιοχή των Κυκλάδων και της Κρήτης τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στην ανατολική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα παράκτια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35, στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παράκτια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

