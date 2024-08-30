Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μέχρι και το Σάββατο (31-08-24) επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Παρασκευή (30-08-24)

1. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα (κυρίως την κεντρική και ανατολική, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και πρόσκαιρα την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

Β. Αύριο Σάββατο (31-08-24)

1. Από τις πρωινές ώρες και κατά διαστήματα στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στη Θεσσαλία.

2. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική και ανατολική).

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.