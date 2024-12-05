Στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα φτάσει στα δυτικά τους 18 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε νότιους νοτιοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 και στις Σποράδες έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

