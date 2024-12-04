Λογαριασμός
Τοπικές βροχές κατά διαστήματα , καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Ενισχυμένοι νοτιάδες την Πέμπτη στο Ιόνιο

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , εκτός της Θράκης , και στη Δ Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο.  Οι Άνεμοι θα  πνέουν Α - ΝΑ  3 με 5 μποφόρ .   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς,  και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18  βαθμούς.

Την Πέμπτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη .  Οι άνεμοι Α - ΝΑ 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , κυρίως στα νότια. 

Τέλος  Παρασκευή  και Σάββατο Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως  , στα δυτικά τα νότια και το Ανατολικό Αιγαίο.  Την Κυριακή βροχές κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια και το Α. Αιγαίο , καταιγίδες στα δυτικά Οι Άνεμοι Ν – ΝΑ  4 με 6 μποφόρ , ενισχυόμενοι την Κυριακή στο Αιγαίο  και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά παροδικά αυξημένη . Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 15 με 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με βροχή κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 με 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

