Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , εκτός της Θράκης , και στη Δ Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Α - ΝΑ 3 με 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη . Οι άνεμοι Α - ΝΑ 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , κυρίως στα νότια.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως , στα δυτικά τα νότια και το Ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή βροχές κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια και το Α. Αιγαίο , καταιγίδες στα δυτικά Οι Άνεμοι Ν – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ , ενισχυόμενοι την Κυριακή στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 15 με 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με βροχή κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 με 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

