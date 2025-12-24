«Παγωμένα» Χριστούγεννα περιμένει η Γερμανία

Θα έρθουν τελικά τα περίφημα Λευκά Χριστούγεννα, που πολλοί προσδοκούν, αλλά όλο και πιο σπάνια βιώνουν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία; Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, τουλάχιστον στις νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν αρχίσει οι προβλέψεις για τεράστια «βουτιά» στις θερμοκρασίες και πολικό ψύχος κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή αμέσως μετά.



Οι τελευταίες προγνώσεις λένε ότι υπάρχει πιθανότητα για έντονες χιονοπτώσεις στις νότιες περιοχές της Γερμανίας και ιδιαίτερα στα ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης, αν και δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Δεν αποκλείεται κάτι παρόμοιο και στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Σε κάθε περίπτωση το κρύο θα είναι πράγματι τσουχτερό, καθώς αναμένονται στη Γερμανία ψυχρές αέριες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη.

Σε χαμηλά 15ετίας οι θερμοκρασίες

Έτσι, τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωϊνές ώρες οι θερμοκρασίες θα υποχωρούν μέχρι τους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υποκειμενική αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να φθάσει ακόμα και τους -20 βαθμούς. Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD), υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ζήσουμε τα πιο «παγωμένα» Χριστούγεννα των τελευταίων 15 ετών στη Γερμανία. «Καλύτερα να κουκουλωθείτε πολύ καλά, αν βγείτε από το σπίτι» λέει ο μετεωρολόγος Σεμπάστιαν Σάπερτ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Πιο σπάνιο το χιόνι τα Χριστούγεννα

Γενικά πάντως, οι πιθανότητες για Λευκά Χριστούγεννα μειώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, όπως επισημαίνει ο Μπόντο Άρενς, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης. Ως παράδειγμα αναφέρει την πόλη του Μονάχου, η οποία στο χρονικό διάστημα 1961-1990 έβλεπε χιόνι τις ημέρες των εορτών κάθε τρία χρόνια (κατά μέσο όρο), ενώ στην περίοδο 1990-2020 τα Λευκά Χριστούγεννα έρχονταν κάθε εννέα χρόνια. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι χιονοπτώσεις στη βαυαρική πρωτεύουσα τον Δεκέμβριο του 2023.



Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο Φράιμπουργκ, στην περιοχή του Μέλανα Δρυμού, όπου τα τελευταία 30 χρόνια η πιθανότητα χιονόπτωσης τα Χριστούγεννα έχει μειωθεί από το 17% στο 5%. Και όχι μόνο πέφτει λιγότερο χιόνι, αλλά και το λίγο χιόνι που πέφτει διατηρείται λιγότερο από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν.



Πηγές: dpa, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

