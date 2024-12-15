Καιρός: Πού θα βρέξει - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα σποραδικών βροχών μετά το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα, Κυριακή, στην Αττική.

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βαθμιαία θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι από το απόγευμα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές. Θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες και κατά τόπους και τις απογευματινές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βαθμιαία 4 με 5, με ενίσχυση στη Μακεδονία από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με ενίσχυση στο Ιόνιο τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς πρόσκαιρα στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα σποραδικών βροχών μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα σποραδικών βροχών μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα σποραδικών βροχών τις πρωινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα την Κρήτη και πιθανώς στη νότια Πελοπόνησο. Τα φαινόμενα βαθμιαία και από τα βόρεια θα σταματήσουν και θα περιοριστούν τις βραδινές ώρες στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένιση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια και γρήγορη βελτίωση.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα νησιά του Αιγαίου τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια και τα δυτκά ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο που κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα θα είναι αισθητή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στα δυτικά βαθμιαία θα αυξηθούν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ που βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

