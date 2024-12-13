Καιρός σήμερα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχοπτώσεις

Στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών προβλέπει για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.



Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 και τοπικά έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 17 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές αναλυτικά από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κεντρική Μακεδονία κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από τα ανατολικά γρήγορα σε 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18, τοπικά στην Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στις Σποράδες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 τοπικά τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ, στρεφόμενοι τις βραδινές ώρες σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-12-2024

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος καιρός μέχρι το απόγευμα, νεφώσεις από το βράδυ.

Στα δυτικά νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μετά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, βαθμιαία στην κεντρική Στερεά και από το νύχτα στις Σποράδες, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια Ελλάδα, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 14 με 16 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2024

Στα δυτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σταδιακά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα νότια.

Πηγή: skai.gr

