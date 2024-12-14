Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες, προβλέπονται για σήμερα, Σάββατο, στην Αττική.

Στα δυτικά νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα στα ηπειρωτικά και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια Ελλάδα, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 14 με 17 και τοπικά στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί 2 με 4 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη και θα σημειωθεί παγετός τις πρωινές ώρες.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίωως τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με τοπικές βροχές στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νότιους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2024

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σταδιακά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 16 με 19 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2024

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία και από τα βόρεια θα σταματήσουν και θα περιοριστούν τις βραδινές ώρες στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια και βαθμιαία βελτίωση.

Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο που κυρίως στη δυτική χώρα θα είναι αισθητή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στο βόρειο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

