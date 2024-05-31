Σήμερα Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β – ΒΑ ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 30 βαθμούς.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β – ΒΑ ορεινά. Οι άνεμοι Ν 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς.

Τέλος, Κυριακή και Δευτέρα αίθριος καιρός, με απογευματινές βροχές ή όμβρους στα Κ και Β ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τοπικά στους 35 με 37 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα θα πυκνώσει και πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Ν 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς.

