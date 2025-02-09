Χιόνια και θερμοκρασίες σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα - θα «τυλίξει» τη χώρα από σήμερα, Κυριακή, έως και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 8 με 9 και τοπικά τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -1 (μειον 1) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 με 14 και στη νότια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και μέχρι το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 8 με 9 και τοπικά τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-02-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σημειωθούν βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-02-2025

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο βαθμιαία 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 13-02-2025

Στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

