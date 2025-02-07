Σήμερα Παρασκευή στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο Β 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 9 με 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 14 βαθμούς.

Το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα και την Τρίτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Β. Άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα: Συννεφιά παροδικά αυξημένη, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα Βόρεια και Ανατολικά του νομού, μέχρι περίπου το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Άνεμοι: Β 4 με 6 και στα Α πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 8 με 9 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

