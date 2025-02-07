Καιρός: Διατηρούνται οι χαμηλές θερμοκρασίες

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται από την ΕΜΥ νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.



Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 08 με 09 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 11 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.



Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.





Η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές αναλυτικά από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά στην Κρήτη 8 μποφόρ. Μικρή εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 με 13 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά τις βραδινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 08 με 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-02-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 8 με 9 και τοπικά τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και κατά τόπους στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-02-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.