Ασθενείς βροχές στην Αττική σήμερα - Πού αναμένονται χιονοπτώσεις

Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ αναμένονται σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών χιονοπτώσεων στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 08 με 09 και τοπικά τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και κατά τόπους στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Θρακικό έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Πιθανότητα ασθενών τοπικών χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 με 14 και στη νότια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα νοτιότερα των Δεδεκανήσων από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-02-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 8 με 9 και τοπικά τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-02-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σημειωθούν βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-02-2025

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.