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ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Το Σ/Κ θα περιοριστεί σημαντικά, αλλά θα ενισχυθούν αρκετά οι βοριάδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

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Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Αρχικά στη Θεσσαλία και το  μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Ιόνιο 3 με 4  μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33  βαθμούς , και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς.

Την  Παρασκευή Αρχικά στην Κ.  Μακεδονία,  την Α. Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά  θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. 

Τέλος το Σάββατο  περιορίζεται στα Β ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία  χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική   

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα , στα Δ του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι: Β-ΒΑ 3 με 4 και στα Α 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς. 

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.   Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
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