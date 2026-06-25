Σήμερα Πέμπτη Αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς , και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς.

Την Παρασκευή Αρχικά στην Κ. Μακεδονία, την Α. Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα Β ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα , στα Δ του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι: Β-ΒΑ 3 με 4 και στα Α 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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