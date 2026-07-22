Η Ουκρανία συμφώνησε να εξάγει drones στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα "Drone Dominance".

Έξι ουκρανικές εταιρείες έλαβαν άδεια εξαγωγής προς τις ΗΠΑ, αναφέρει πηγή στο πρακτορείο Reuters.

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στα drones, και έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες, κάτι που οδήγησε πολλές χώρες να πραγματοποιήσουν διμερείς συμφωνίες.

Οι παραδοσιακές δυτικές αμυντικές βιομηχανίες κατασκευάζουν εξαιρετικά προηγμένα αλλά πολύ ακριβά και πολύπλοκα στην παραγωγή συστήματα.

Η συνεργασία με το Κίεβο (όπως το πρόγραμμα Drone Dominance των ΗΠΑ) επιτρέπει στις δυτικές δυνάμεις να ενσωματώσουν την ταχύτητα παραγωγής, τη φθηνή κλίμακα και τις τακτικές μάχης που ανέπτυξε το Κίεβο.

Παράλληλα, ξένες αμυντικές εταιρείες επενδύουν σε κοινοπραξίες εντός και εκτός Ουκρανίας για την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων με τεχνητή νοημοσύνη (AI targeting).

Την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι μετά τις μαζικές διαδηλώσεις. Ο διάδοχός του Μιχαΐλο Ντραπάτι, θεωρείται ένθερμος θιασώτης του πολέμου με drones.

Πηγή: skai.gr

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