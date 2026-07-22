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Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Η σπουδαία ερμηνεύτρια που τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών

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Λίντα

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών, άφησε την τελευταία της πνοή, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Σίγουρου στο Instagram.

Η ανάρτηση αναφέρει:

Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα.. σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.... η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ...έζησε τα τελευταία της χρόνια στο γηροκομείο Αθηνών. Παντα αξιοπρεπής κ χαμογελαστή...θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη ... περασμένες μου αγάπες πολλες φορές ηλιοβασίλεματα...

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τραγουδίστρια
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