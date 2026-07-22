Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κάβα στην Ινδία και επιτέθηκε στον υπάλληλο - Βίντεο

Ένα πραγματικά απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τονταραϊσίνγκ της πολιτείας Ρατζαστάν, στη βόρεια Ινδία, όταν μία άγρια λεοπάρδαλη μπήκε σε κατάστημα πώλησης… αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον υπάλληλο που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Το συμβάν καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος. Στο βίντεο διακρίνεται το ζώο να μπαίνει αθόρυβα στο κατάστημα και να ορμά ξαφνικά στον 25χρονο υπάλληλο Σαντζάι Γκουρτζάρ, ο οποίος εκείνη την ώρα τακτοποιούσε το ταμείο. Ακολουθεί σύντομη αλλά σφοδρή συμπλοκή, με τον εργαζόμενο να καταφέρνει τελικά να ξεφύγει πηδώντας πίσω από τον πάγκο και να βγει από το κατάστημα.



Στην προσπάθειά της να κινηθεί μέσα στον περιορισμένο χώρο, η λεοπάρδαλη έριξε στο πάτωμα κιβώτια και δεκάδες γυάλινα μπουκάλια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πριν βρει καταφύγιο κάτω από έναν πάγκο προφανώς τρομαγμένη. Ο υπάλληλος πρόλαβε να κατεβάσει το μεταλλικό ρολό, εγκλωβίζοντας το ζώο μέσα στο κατάστημα και αποτρέποντας την έξοδό του στους πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής.

Η ίδια λεοπάρδαλη είχε επιτεθεί και σε άλλους κατοίκους

Σύμφωνα με τις ινδικές αρχές, η ίδια λεοπάρδαλη είχε εμφανιστεί νωρίτερα το πρωί στην πόλη, αφού πιθανότατα απομακρύνθηκε από τους κοντινούς λόφους και τις δασικές εκτάσεις. Πριν εισβάλει στο κατάστημα είχε ήδη επιτεθεί σε έναν περαστικό και σε έναν εθελοντή της δασικής υπηρεσίας που είχε σπεύσει να εντοπίσει το ζώο έπειτα από αναφορές κατοίκων. Συνολικά τρία άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Επιχείρηση πέντε ωρών για τη σύλληψη

Μετά τον εγκλωβισμό της λεοπάρδαλης, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω από το κατάστημα, απομάκρυνε κατοίκους και περαστικούς και διέκοψε την κυκλοφορία στην τοπική αγορά, ενώ ειδική ομάδα της δασικής υπηρεσίας και κτηνίατροι έφθασαν στο σημείο από την Τζαϊπούρ.

Ύστερα από επιχείρηση περίπου πέντε ωρών, οι ειδικοί κατάφεραν να αναισθητοποιήσουν με βέλος το πεντάχρονο αρσενικό ζώο και να το απομακρύνουν με ασφάλεια. Η λεοπάρδαλη πρόκειται να υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο πριν επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Συχνότερες οι εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι τα περιστατικά με λεοπαρδάλεις να εισέρχονται σε οικισμούς στην Ινδία καταγράφονται ολοένα συχνότερα, κυρίως εξαιτίας της επέκτασης των κατοικημένων περιοχών και της συρρίκνωσης των φυσικών ενδιαιτημάτων τους. Στην περιοχή του Τονκ είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες αναφορές για παρουσία λεοπαρδάλεων σε λόφους και ναούς στα περίχωρα της πόλης, γεγονός που είχε ήδη θέσει σε επιφυλακή τις δασικές αρχές.



Πηγή: skai.gr

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