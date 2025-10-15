Σήμερα Τετάρτη Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές . Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Την Παρασκευή στα Δ - ΒΔ τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βαθμιαία θα ενισχυθούν και η έντασή τους την Παρασκευή θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο άστατος καιρός με τις βροχές να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο , η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Νότια , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στα Δ και Ν του νομού. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Τοπικές βροχές αργά το βράδυ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

