Αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις - Μικρή άνοδος και της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Πέμπτη ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην περιοχή Κάσου - Καρπάθου νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.