Σήμερα Τρίτη Ηλιοφάνεια , με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά , όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς και στα νησιά 30 με 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι Β άνεμοι στο Α. Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Την Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ- ΒΔ ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς

