Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , πιθανότητα για λίγες βροχές στα Δ – ΝΔ Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Το Σάββατο , απογευματινή αστάθεια θα σημειωθεί στα Κ και Β ορεινά . Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 και στα δυτικά και νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

Τέλος Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές βροχές ή μπόρες , και κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα αίθριος , με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , το βράδυ Δ – ΒΔ μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα , κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

