Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι απόγευμα , στο Ιόνιο , τα Κ και Β ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 28 βαθμούς.

Την Πέμπτη , τοπικές βροχές στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ , στα νότια δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. .

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Τέλος το Σάββατο , απογευματινή αστάθεια θα σημειωθεί στα Κ και Β ορεινά Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 και στα δυτικά και νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Αραιή συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα , κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

