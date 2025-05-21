Λογαριασμός
Λίγες βροχές, νοτιάδες από αύριο Πέμπτη, με άνοδο της θερμοκρασίας και σκόνη από την Αφρική

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη    Τοπικές βροχές  ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως  το μεσημέρι απόγευμα , στο Ιόνιο , τα  Κ και Β ηπειρωτικά ορεινά.   Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30 βαθμούς και  στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 28 βαθμούς.

Την Πέμπτη , τοπικές βροχές στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες  στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.  Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ , στα νότια δυτικοί  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. .

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Τέλος το Σάββατο , απογευματινή αστάθεια θα σημειωθεί στα Κ και Β ορεινά Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  3 με 5 και στα δυτικά και νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29  βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Αραιή  συννεφιά  με  πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα , κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς 

