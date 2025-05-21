Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται σήμερα, Τετάρτη αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και από αργά το βράδυ στο υπόλοιπο Ιόνιο και στη δυτική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι - απόγευμα οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και από αργά το βράδυ στο υπόλοιπο Ιόνιο και στη δυτική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς μικρότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στις Σποράδες νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

