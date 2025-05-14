Σήμερα Τετάρτη Βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 5 και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 20 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη Από το απόγευμα στο Ιόνιο , και τα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται αξιόλογες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας , η ένταση των ανέμων τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί , και κυρίως στα ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα άστατος με τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα . Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

