Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιγότερες οι βροχές σήμερα Τετάρτη. Από αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ  , στο Αιγαίο 4 με 5 και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 20 βαθμούς, και στην  υπόλοιπη χώρα έως  23 με 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη Από το απόγευμα  στο Ιόνιο , και  τα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη.  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται αξιόλογες βροχές στις περισσότερες περιοχές  της χώρας , η ένταση των ανέμων τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη συννεφιά που  το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί  , και  κυρίως στα ορεινά  ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες.  Άνεμοι: Β  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα άστατος με τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα . Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark