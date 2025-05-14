Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες αναμένονται σήμερα, Τετάρτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και κατά τόπους στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και κυρίως στα ορεινά-ημιορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στην Κρήτη έως 22 και κατά τόπους στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς και στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και στις Σποράδες από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

