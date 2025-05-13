Καιρός σήμερα: Πτώση της θερμοκρασίας

Πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπει για την Τρίτη η ΕΜΥ.



Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά όπου θα κυμανθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία να είναι κατά τόπους ισχυρά, το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, που πιθανώς στην ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 και κατά τόπους στα νότια έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς και στις βορειότερες περιοχές από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 και στις Σποράδες από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-05-2025

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και κατά τόπους στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.