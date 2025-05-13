Λογαριασμός
Άστατος ο καιρός αυτήν την εβδομάδα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες - Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Μακεδονία , τη Θεσσαλία , Κ Στερεά  , Κ και Α Πελοπόννησο.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  3 με 5 και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 21 βαθμούς, και στην  υπόλοιπη χώρα έως  23 με 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη  Βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.  Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ ,  στο Αιγαίο 4 με 5 , και στα ΝΑ τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη από το απόγευμα  στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη.  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές  της χώρας , η ένταση των ανέμων τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη  συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με τοπικές βροχές ή μπόρες  κυρίως στα Δ και  Β του νομού.   Άνεμοι: Β   3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 με 24 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

