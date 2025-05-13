Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Μακεδονία , τη Θεσσαλία , Κ Στερεά , Κ και Α Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 3 με 5 και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 21 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη Βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 5 , και στα ΝΑ τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη από το απόγευμα στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας , η ένταση των ανέμων τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα Δ και Β του νομού. Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 με 24 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

