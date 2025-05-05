Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα - Πού αναμένονται βροχές

Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι - απόγευμα τοπικούς όμβρους στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης, αναμένονται σήμερα, Δευτέρα.

Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και μικρή άνοδο στο Αιγαίο. Θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Λίγες τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 με 27 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 και τοπικά στα νότια 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιροι τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες και στα ορεινά τις απογευματινές ώρες πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στις Σποράδες νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

