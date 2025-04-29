Σήμερα Τρίτη Σχεδόν αίθριος καιρός και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β – ΒΑ 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ , με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη Στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β- ΒΑ 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη Πρωτομαγιά Στις Κυκλάδες, την Κρήτη , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Β- ΒΑ 6 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 17 με 18 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ΒΑ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

