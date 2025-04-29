Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, μέχρι την Παρασκευή

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Σχεδόν αίθριος καιρός και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.   Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β – ΒΑ 6 με 8  και τοπικά 9 μποφόρ , με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα  έως 19 με 22 βαθμούς.

Την  Τετάρτη Στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα  θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.  Οι άνεμοι στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β- ΒΑ 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη Πρωτομαγιά Στις Κυκλάδες, την Κρήτη , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη .  Άνεμοι: Β- ΒΑ 6 με 8  μποφόρ. Θερμοκρασία έως 17 με 18 βαθμούς 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ΒΑ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark