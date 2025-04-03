Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και την Κρήτη , θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς

Την Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 4, στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Το Σάββατο άστατος καιρός με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα νότια πελάγη , και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια , στα νησιά του Α Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5, όμως βαθμιαία στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

