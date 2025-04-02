Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τετάρτη στην ανατολική χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρωινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως στη δυτική και τη νότια Κρήτη) και στη Γαύδο και έως το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στη δυτική και νότια Κρήτη και τη Γαύδο.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα βόρεια και βαθμιαία και στα νότια σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

