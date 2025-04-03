Πού θα είναι άστατος σήμερα ο καιρός - Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σήμερα, Πέμπτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις ανατολικές Κυκλάδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

