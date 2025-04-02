Λογαριασμός
Εξασθενούν τα φαινόμενα από σήμερα το μεσημέρι. Απογευματινή αστάθεια Πέμπτη και Παρασκευή !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη    στα Α και Ν θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μπόρες και  μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ   3 με 5 μποφόρ, και στο Κρητικό τοπικά 6   μποφόρ.  Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 , στα Δωδεκάνησα έως 19   βαθμούς.

Την Πέμπτη Στην Κ την Α  Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν  τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη  συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα  στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη , θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Τέλος την Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Ηπειρωτικά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 4, στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα  Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά  παροδικά αυξημένη  με βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς 

