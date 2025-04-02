Σήμερα Τετάρτη στα Α και Ν θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ, και στο Κρητικό τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 , στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στην Κ την Α Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη , θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Τέλος την Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 4, στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

