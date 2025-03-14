Σήμερα Παρασκευή αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ , και στο Ιόνιο το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 βαθμούς και τοπικά στη Β Κρήτη έως 28 βαθμούς .

Το Σάββατο ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στους 26 με 28 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς.

Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν Β – ΒΔ . Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Ν – ΝΔ 5 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα ανατολικά και νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Β , οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ , η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση. Κρύο θα έχει στα μέσα της νέας εβδομάδας.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 με 24 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Αραιή συννεφιά από το μεσημέρι. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

