Καιρός: Συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες - Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας. Τα φαινόμενα το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στην Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Σποράδες τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και το βράδυ στη Μακεδονία και πιθανόν στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 5 με 6 και στο Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη 7 με 8 με μικρή εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα ανατολικά και τα νότια θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν αργότερα στην Ήπειρο και τη Μακεδονία μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τη Μακεδονία θα πνέουν βόρειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νότιοι 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα δυτικά και τα βόρεια και μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

