Καιρός σήμερα: Υψηλές θερμοκρασίες και την Παρασκευή

Γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπει για σήμερα Σαββατοκύριακο η ΕΜΥ. Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν .



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες.



Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο από το απόγευμα 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην Εύβοια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στη δυτική Κρήτη 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και απο το μεσημέρι νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-03-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-03-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τη Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

