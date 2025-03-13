Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β που βαθμιαία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 5 με 7 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 8 με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στη Β Κρήτη έως 26 βαθμούς .

Την Παρασκευή και Σάββατο Δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και το Σάββατο θα φτάσει στους 25 με 27 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς.

Τέλος Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β. Οι άνεμοι Ν 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα ανατολικά και νότια θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σε βαθμιαία πτώση η θερμοκρασία από τη Δευτέρα , κρύο θα έχει στα μέσα της νέας εβδομάδας.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: Ν 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 , με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: ΝΑ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

