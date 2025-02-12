Σήμερα Τετάρτη Στην Α Μακεδονία, τη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , θα υπάρχει λίγη μόνο συννεφιά. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ, και στο Αιγαίο Β με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 10 με 12 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με14 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν , την Παρασκευή βαθμιαία και στο Α Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και στο Ν Ιόνιο την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

Τέλος βροχερός θα είναι ο καιρός το Σ/Κ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα Α μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 09 βαθμούς

