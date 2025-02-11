Σήμερα Τρίτη Στην Α Μακεδονία, τη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , θα υπάρχει λίγη μόνο συννεφιά. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα είναι περισσότερες στη Δ Ελλάδα , τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 4 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο Β 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 9 με 11 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με14 βαθμούς.

Την Τετάρτη Κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο καταιγίδες, και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ και στο Αιγαίο Β – ΒΑ , 5 με 7 μποφόρ η έντασή τους Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν , την Παρασκευή βαθμιαία και στο Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα. Άνεμοι: Β 3 με 5 και στα Α το πρωί μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 09 βαθμούς

