Κρύο , σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη , σε βαθμιαία άνοδο η θερμοκρασία από την Πέμπτη

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Στην Α Μακεδονία, τη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , θα υπάρχει λίγη μόνο  συννεφιά. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν  ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα είναι περισσότερες στη Δ Ελλάδα ,  τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α – ΝΑ 4 με 5  μποφόρ, και στο Αιγαίο Β  5 με 7  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά  έως 9 με 11  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με14  βαθμούς.

Την Τετάρτη Κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο καταιγίδες,  και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ και στο Αιγαίο Β – ΒΑ , 5 με 7  μποφόρ η έντασή τους   Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Πέμπτη και Παρασκευή , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν , την Παρασκευή βαθμιαία και στο Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και  ασθενείς χιονοπτώσεις  στην Πάρνηθα.  Άνεμοι: Β 3 με 5  και στα Α το πρωί μέχρι 6 μποφόρ.    Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 09 βαθμούς 

