Σήμερα Δευτέρα Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο Β 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 9 με 10 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με14 βαθμούς.

Την Τρίτη Στην ανατολική και νότια χώρα και κυρίως στα νότια , θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά , και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ΒΔ ημιορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη Κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο καταιγίδες, και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 6 και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν , την Παρασκευή βαθμιαία και στο Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με ασθενείς τοπικές βροχές. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα. Άνεμοι: Β 4 με 5 και στα Α πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 09 βαθμούς

