Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνεχίζεται ο χειμωνιάτικος καιρός μέχρι την Πέμπτη , από την Παρασκευή , η θερμοκρασία σε άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν  λίγες τοπικές βροχές και, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α – ΝΑ  3 με 5  μποφόρ, και στο Αιγαίο Β  5 με 7  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 9 με 10  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με14  βαθμούς.

Την  Τρίτη Στην ανατολική και νότια χώρα και κυρίως στα νότια , θα σημειωθούν  λίγες ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά , και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ΒΔ ημιορεινά. Οι   Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη Κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο καταιγίδες,  και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 6 και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Πέμπτη και Παρασκευή , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν , την Παρασκευή βαθμιαία και στο Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με ασθενείς τοπικές βροχές.  Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα.  Άνεμοι: Β 4 με 5  και στα Α πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ.    Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 09 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark