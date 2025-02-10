Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο προβλέπονται σήμερα, Δευτέρα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 4 τοπικά ανατολικοί 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα βόρεια θα φτάσει τους 9 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου τους 10 με 12 βαθμούς, στη δυτική χώρα τους 13 και μόνο στα νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά τοπικά αυξημένες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, τοπικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και το πρωί τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 11 με 12 και στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια όπου πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς βροχές και στην περιοχή του Καστελλόριζου όπου αναμένεται βροχή ή καταιγίδα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

