Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στη χώρα , και θα είναι περισσότερες και εντονότερες στο Ν Ιόνιο , τη Δ Πελοπόννησο , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα . Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά με βαθμιαία εξασθένηση. Οι άνεμοι στα πελάγη 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια έως 6 με 9 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς , και μόνο στο Ν Αιγαίο έως 17 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα Κ και Β



Την Παρασκευή και κυρίως το Σάβ/Κυρ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος , με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το απόγευμα – βράδυ. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Τοπικές συννεφιές . Άνεμοί: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 6 βαθμούς

