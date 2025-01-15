Λογαριασμός
Συνεχίζονται οι τοπικές βροχές αλλά με μειωμένη ένταση, τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά, με λίγα λόγια ο καιρός συνάδει με την εποχή

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν  στη χώρα , και θα είναι περισσότερες και εντονότερες στο Ν Ιόνιο , τη Δ Πελοπόννησο , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα .  Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά με βαθμιαία εξασθένηση. Οι άνεμοι στα πελάγη 5 με 7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα κεντρικά και βόρεια έως 6 με 9  βαθμούς ,  στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς , και μόνο στο Ν Αιγαίο έως 17 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά  με λίγες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα Κ και Β
 

Την Παρασκευή και κυρίως το Σάβ/Κυρ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος , με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα  Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το απόγευμα – βράδυ.  Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Τοπικές συννεφιές . Άνεμοί: μεταβλητοί   2 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 6 βαθμούς 

