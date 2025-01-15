Καιρός: Σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας - Έρχεται παγετός

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τις πρωινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως τη δυτική) και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά- ημιορεινά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Αναλυτικά, στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τη δυτική), τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση στα ανατολικά από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και πιθανώς στις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα νότια και κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά- ημιορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και το βράδυ στο νότιο Ιόνιο 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή στα βόρεια θα κυμανθεί από -06 (μείον 6) έως 06 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από μηδέν (00) έως 12 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου από 05 έως 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια και κεντρικά παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο κατά τόπους. Ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας καθώς και στα πεδινά της Θράκης. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 06 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -06 (μείον 6) έως 3 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και το βράδυ στο νότιο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον 5) έως 4 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς τις πρωινές ώρες. Από το βράδυ νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς βροχές. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, εξασθενούντες από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων τις πρωινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούντες από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Στα νότια από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 09 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες έως 12 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο τις πρωινές ώρες. Ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά (Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά) νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη.

Στα ορεινά της Ηπείρου, της Στερεάς και της Πελοποννήσου πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι, οπότε και στα θαλάσσια και τοπικά στα νότια έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια και κεντρικά. Στα κεντρικά και τα βόρεια και θα κυμανθεί από -2 (μείον δύο) έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από 07 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα κεντρικά και βόρεια, κατά τόπους ισχυρός στα βορειοδυτικά.

