Σήμερα Δευτέρα Στη δυτική Ελλάδα , στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 17 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 21 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 22 βαθμούς.

Την Τρίτη , Άστατος καιρός, με τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα και στα ΒΑ. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και στο Β Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο Α. Αιγαίο που από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Β.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως προς το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

