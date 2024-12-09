Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανώς πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές νωρίς το πρωί με γρήγορη ύφεση των φαινομένων. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν εκ νέου από το βράδυ. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Θρακικό πέλαγος πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς στο Ιόνιο και την Ήπειρο κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανώς πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανώς πρόσκαιρα το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και εκ νέου από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

