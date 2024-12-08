Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Πού θα χιονίσει

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στις Κυκλάδες, τη δυτική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές προβλέπονται εκ νέου από το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και τα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία ύφεση των φαινομένων. Από το απόγευμα προβλέπονται εκ νέου βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και βόρεια καθώς και στο Αιγαίο, κυρίως στο ανατολικό. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στη δυτική Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα θα είναι εκ νέου πιθανώς ισχυρά στη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και νότια Κρήτη ,τα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη κατά τόπους ισχυρές, με γρήγορη ύφεση των φαινομένων και εκ νέου βροχές και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ κυρίως στα δυτικά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και το βράδυ στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Βαθμιαία τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα παρουσιάσουν ύφεση ενώ στη δυτική και νότια Κρήτη θα ενταθούν εκ νέου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Από αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και τα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας) πιθανώς εκ νέου να είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με πρόσκαιρη εξασθένηση τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Παροδικές τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις Σποράδες το βράδυ έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις έως 5 και το βράδυ στα ανατολικά και νότια έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-12-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα το πρωί στα ορεινά της Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τις πρωινές ώρες πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στα βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς στα δυτικά και τα βορειοανατολικά να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12-2024

Στα βορειοανατολικά αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά το πρωί.

Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα βαθμιαία μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ . Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2024

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

