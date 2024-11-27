Σήμερα Τετάρτη Αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στα Δωδεκάνησα ΒΔ μέχρι 5 Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί και τη νύχτα στο Β. Ιόνιο ίσως βρέξει. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και προς το βράδυ στις Κυκλάδες την Κρήτη , στη Μακεδονία και το Α Αιγαίο. θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος Το Σ/Κ κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιόνια στα ορεινά , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή , στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

