Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένονται βροχές. Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή έτσι το Σ/Κ αναμένεται κακοκαιρία , με πολλές και ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στα Δωδεκάνησα ΒΔ μέχρι 5 Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17  βαθμούς , και  στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί και τη νύχτα  στο Β. Ιόνιο ίσως  βρέξει. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την  Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και προς το βράδυ στις Κυκλάδες την Κρήτη , στη Μακεδονία  και το Α Αιγαίο. θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ  και η  θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος Το Σ/Κ κακοκαιρία  με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιόνια στα ορεινά , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή , στα βόρεια.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

