Σήμερα Τετάρτη Αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στα Δωδεκάνησα ΒΔ μέχρι 5 Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς
Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί και τη νύχτα στο Β. Ιόνιο ίσως βρέξει. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και προς το βράδυ στις Κυκλάδες την Κρήτη , στη Μακεδονία και το Α Αιγαίο. θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.
Τέλος Το Σ/Κ κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιόνια στα ορεινά , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή , στα βόρεια.
Αττική
Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.
